Эксперт рассказал о сверке голосов в ЦИК для недопущения попыток проголосовать дважды

Использование механик электронного голосования на федеральном уровне требует повышенного внимания со стороны Центральной избирательной комиссии. Об этом Лайфу рассказал заместитель исполнительного директора — руководителя аппарата Ассоциации юристов России Дмитрий Липин. По его словам, для предотвращения двойного голосования сотрудниками ЦИК была организована специальная проверка.

— Чтобы исключить случаи двойного голосования, когда избиратели могут проголосовать как онлайн, так и традиционным способом, ЦИК и нижестоящие комиссии приняли решение о проведении ежедневных сверок списков голосующих. Последняя, решающая и тотальная проверка будет проведена 30 июня, — поделился Липин.

Планируется, что во время последней проверки будет отсмотрено более миллиона записей в списке электронных избирателей. Эксперт также напомнил, что те, кто подавал заявку на онлайн-голосование, но не проголосовал, смогут сделать это очно на избирательном участке завтра.