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Эксперт рассказал о сверке голосов в ЦИК для недопущения попыток проголосовать дважды

Такая проверка проводится ежедневно, но самая крупная пройдёт сегодня.

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Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Использование механик электронного голосования на федеральном уровне требует повышенного внимания со стороны Центральной избирательной комиссии. Об этом Лайфу рассказал заместитель исполнительного директора — руководителя аппарата Ассоциации юристов России Дмитрий Липин. По его словам, для предотвращения двойного голосования сотрудниками ЦИК была организована специальная проверка.

Чтобы исключить случаи двойного голосования, когда избиратели могут проголосовать как онлайн, так и традиционным способом, ЦИК и нижестоящие комиссии приняли решение о проведении ежедневных сверок списков голосующих. Последняя, решающая и тотальная проверка будет проведена 30 июня, — поделился Липин.

Планируется, что во время последней проверки будет отсмотрено более миллиона записей в списке электронных избирателей. Эксперт также напомнил, что те, кто подавал заявку на онлайн-голосование, но не проголосовал, смогут сделать это очно на избирательном участке завтра.

Ранее Мосгоризбирком назвал размер штрафа за попытку неоднократного голосования по поправкам к Конституции РФ. Отмечается, что нарушителю будет назначен штраф в 30 тысяч рублей. При этом наказание будет грозить и члену комиссии, если будет доказано, что он выдал повторный бюллетень умышленно.

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