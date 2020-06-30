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Памфилова рассказала, сколько сообщений о нарушениях поступило в ЦИК с 25 июня

Ранее она заверила, что все попытки проголосовать дважды будут пресечены.

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Элла Памфилова. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Доля сообщений о нарушениях в голосовании от общего числа обращений, поступивших в справочный центр Центральной избирательной комиссии, на сегодняшний день составляет не более двух процентов. Такую статистику озвучила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Из всех этих сообщений и обращений количество жалоб, содержащих информацию о проблемах, недостатках, возможных правонарушениях, составляет чуть более 2%, — сообщила глава ЦИК в информационном центре.

Одной из самых обсуждаемых тем в последние дни оказалась возможность проголосовать по поправкам дважды. Однако Элла Памфилова заверила, что система не позволит учесть два голоса от одного и того же человека. Кроме того, специалисты ЦИК ведут ежедневную сверку голосов с целью недопущения попыток повторного голосования.

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