Памфилова рассказала, сколько сообщений о нарушениях поступило в ЦИК с 25 июня

Доля сообщений о нарушениях в голосовании от общего числа обращений, поступивших в справочный центр Центральной избирательной комиссии, на сегодняшний день составляет не более двух процентов. Такую статистику озвучила председатель ЦИК Элла Памфилова.

— Из всех этих сообщений и обращений количество жалоб, содержащих информацию о проблемах, недостатках, возможных правонарушениях, составляет чуть более 2%, — сообщила глава ЦИК в информационном центре.