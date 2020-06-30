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Малькевич: Участники движения "Голос" сами признали фейковость своих материалов

На их сайте только 28 из 1357 сообщений о нарушениях размещены от надёжных источников.

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Фото из сообщества "Голос " © "ВКонтакте"

В том, что движение "Голос" зачастую распространяет фейковые сообщения о нарушениях на голосовании по поправкам к конституции, может убедиться каждый. Пользователю достаточно поставить фильтр "Надёжный источник" на карте нарушений на выборах, которую запустили так называемые борцы за чистоту российского избирательного процесса. Об этом в своём телеграм-канале сообщил председатель Комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Смотрите: всего 28 сообщений из 1357 на карте нарушений "Голоса" размещены от надёжных источников, то есть сами авторы проекта признают возможную недостоверность (фейковость) более 97% материалов, — подчеркнул он.

Движение "Голос" неоднократно оказывалось в центре скандалов с фальсификацией данных о выборах в нашей стране. Общероссийское голосование по поправкам к конституции не стало исключением. Лайф уже сообщал, как в подмосковном Раменском движение "Голос" уличили в публикации фейка о вбросе бюллетеней, причём факт не подтвердили ни члены комиссии, ни наблюдатели, ни полицейские.

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