Малькевич: Участники движения "Голос" сами признали фейковость своих материалов

В том, что движение "Голос" зачастую распространяет фейковые сообщения о нарушениях на голосовании по поправкам к конституции, может убедиться каждый. Пользователю достаточно поставить фильтр "Надёжный источник" на карте нарушений на выборах, которую запустили так называемые борцы за чистоту российского избирательного процесса. Об этом в своём телеграм-канале сообщил председатель Комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

— Смотрите: всего 28 сообщений из 1357 на карте нарушений "Голоса" размещены от надёжных источников, то есть сами авторы проекта признают возможную недостоверность (фейковость) более 97% материалов, — подчеркнул он.