Эксперт: Более 90% сообщений "Голоса" о нарушениях в ходе общероссийского голосования — фейки

За время проведения общероссийского голосования по поправкам к конституции движение "Голос" разместило на своей карте 1350 сообщений о нарушениях, 92% из которых можно классифицировать как фейки. Об этом на брифинге во вторник заявил член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

— Данная организация не заинтересована в чистоте избирательных процедур, а наоборот, подрывает доверие граждан к избирательной системе, постоянно необоснованно критикует институт общественных наблюдателей и штампует эти сообщения, размещая на своём сайте любую негативную информацию без всякой проверки, — приводит слова эксперта РАПСИ.

Брод отметил, что ЦИК РФ, как и авторитетные российские и зарубежные эксперты, неоднократно уличал "Голос" в использовании грязных технологий, однако организация не торопится удалять со своей карты фейковые или непроверенные данные. Причём руководитель "Голоса" объясняет это тем, что сервер их сайта находится в США.

— Таким образом, мы видим, что заказчики этих фейков и не заинтересованы в их удалении, — добавил он.