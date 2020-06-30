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Эксперт: Более 90% сообщений "Голоса" о нарушениях в ходе общероссийского голосования — фейки

Ассоциация "Голос" одной из первых попала под действие закона об НКО — иностранных агентах, а в 2016 году она была ликвидирована по решению суда. После запрета "Голос" существует в формате незарегистрированного движения и по-прежнему попадает в скандалы.

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Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

За время проведения общероссийского голосования по поправкам к конституции движение "Голос" разместило на своей карте 1350 сообщений о нарушениях, 92% из которых можно классифицировать как фейки. Об этом на брифинге во вторник заявил член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

Данная организация не заинтересована в чистоте избирательных процедур, а наоборот, подрывает доверие граждан к избирательной системе, постоянно необоснованно критикует институт общественных наблюдателей и штампует эти сообщения, размещая на своём сайте любую негативную информацию без всякой проверки, — приводит слова эксперта РАПСИ.

Брод отметил, что ЦИК РФ, как и авторитетные российские и зарубежные эксперты, неоднократно уличал "Голос" в использовании грязных технологий, однако организация не торопится удалять со своей карты фейковые или непроверенные данные. Причём руководитель "Голоса" объясняет это тем, что сервер их сайта находится в США.

Таким образом, мы видим, что заказчики этих фейков и не заинтересованы в их удалении, — добавил он.

Напомним, что движение "Голос" неоднократно оказывалось в центре скандалов с фальсификацией данных о выборах в нашей стране. Общероссийское голосование по поправкам к конституции не стало исключением. Лайф уже сообщал, как в подмосковном Раменском движение "Голос" уличили в публикации фейка о вбросе бюллетеней, причём факт не подтвердили ни члены комиссии, ни наблюдатели, ни полицейские. Много шума наделал и фейковый отчёт движения "Голос" о голосовании по поправкам, в котором содержалась информация о нарушениях, которых к тому моменту выявлено не было.

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