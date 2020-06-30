За время проведения общероссийского голосования по поправкам к конституции движение "Голос" разместило на своей карте 1350 сообщений о нарушениях, 92% из которых можно классифицировать как фейки. Об этом на брифинге во вторник заявил член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.
— Данная организация не заинтересована в чистоте избирательных процедур, а наоборот, подрывает доверие граждан к избирательной системе, постоянно необоснованно критикует институт общественных наблюдателей и штампует эти сообщения, размещая на своём сайте любую негативную информацию без всякой проверки, — приводит слова эксперта РАПСИ.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
Эксперт: Более 90% сообщений "Голоса" о нарушениях в ходе общероссийского голосования — фейки
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Брод отметил, что ЦИК РФ, как и авторитетные российские и зарубежные эксперты, неоднократно уличал "Голос" в использовании грязных технологий, однако организация не торопится удалять со своей карты фейковые или непроверенные данные. Причём руководитель "Голоса" объясняет это тем, что сервер их сайта находится в США.
— Таким образом, мы видим, что заказчики этих фейков и не заинтересованы в их удалении, — добавил он.
Напомним, что движение "Голос" неоднократно оказывалось в центре скандалов с фальсификацией данных о выборах в нашей стране. Общероссийское голосование по поправкам к конституции не стало исключением. Лайф уже сообщал, как в подмосковном Раменском движение "Голос" уличили в публикации фейка о вбросе бюллетеней, причём факт не подтвердили ни члены комиссии, ни наблюдатели, ни полицейские. Много шума наделал и фейковый отчёт движения "Голос" о голосовании по поправкам, в котором содержалась информация о нарушениях, которых к тому моменту выявлено не было.