В Кремле не рассматривают возможность применения многодневного голосования к другим выборам

Возможность применения формата многодневного голосования к другим выборам, в том числе и президентским, пока не рассматривали в Кремле. Об этом сегодня журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Нет, пока это никак не обсуждалось и не рассматривалось, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности использования такого способа волеизъявления в будущем.

При этом он отметил, что в текущей эпидемиологической ситуации такое решение оказалось абсолютно оправданным и верным. Песков добавил, что нынешнее голосование проходит довольно эффективно, поэтому в целом такими мерами в Кремле довольны. Однако он уточнил, что окончательные итоги голосования по поправкам должны быть подведены Центризбиркомом.

— Когда очень важна задача не просто минимизировать, а практически исключить угрозу для здоровья людей, это весьма оправданное было решение, — отметил пресс-секретарь президента.