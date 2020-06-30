В Кремле не рассматривают возможность применения многодневного голосования к другим выборам

Возможность применения формата многодневного голосования к другим выборам, в том числе и президентским, пока не рассматривали в Кремле. Об этом сегодня журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
— Нет, пока это никак не обсуждалось и не рассматривалось, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности использования такого способа волеизъявления в будущем.
При этом он отметил, что в текущей эпидемиологической ситуации такое решение оказалось абсолютно оправданным и верным. Песков добавил, что нынешнее голосование проходит довольно эффективно, поэтому в целом такими мерами в Кремле довольны. Однако он уточнил, что окончательные итоги голосования по поправкам должны быть подведены Центризбиркомом.
— Когда очень важна задача не просто минимизировать, а практически исключить угрозу для здоровья людей, это весьма оправданное было решение, — отметил пресс-секретарь президента.
Напомним, голосование по поправкам к Конституции РФ началось 25 июня. Основной день голосования назначен на завтра, однако россияне могли проголосовать также и в период с 25 по 30 июня. Такое решение было принято в связи с пандемией CoViD-19.
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