Песков: Не видим никаких угроз для доверия к голосованию по поправкам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят никаких угроз для доверия к голосованию по поправкам к конституции, которое завершится 1 июля.
— Кто желает быть наблюдателем, они работают как наблюдатели. Никаких проблем не видим. Разовые проблемы могут случаться, их не избежать в огромной стране, но в целом это не оказывает влияния на общий фон, — отметил Песков.
Напомним, общероссийское голосование по поправкам к конституции стартовало в России 25 июня. При этом в связи с эпидемиологической ситуацией было решено дать россиянам возможность проголосовать в течение недели, до 1 июля включительно. Жители Москвы и Нижегородской области также могут сделать это онлайн до 20:00 30 июня.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
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