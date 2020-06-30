Песков: Не видим никаких угроз для доверия к голосованию по поправкам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят никаких угроз для доверия к голосованию по поправкам к конституции, которое завершится 1 июля.

— Кто желает быть наблюдателем, они работают как наблюдатели. Никаких проблем не видим. Разовые проблемы могут случаться, их не избежать в огромной стране, но в целом это не оказывает влияния на общий фон, — отметил Песков.