Сам спрятал и "неожиданно" нашёл. Лайф публикует видео, как создавался фейк о вбросе на голосовании

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Лайф показал кадры с камер наблюдения, которые запечатлели создание жителем Москвы фейка о голосовании по поправкам к конституции. На них виден каждый шаг "независимого наблюдателя" по имени Никита, который попытался устроить провокации с бюллетенями.

"Сознательный" гражданин решил не утруждаться, честно наблюдая за ходом голосования, а устроить собственное шоу. Основному представлению предшествовала подготовка. Никита распечатал внушительную стопку поддельных бюллетеней для голосования и отправился на дело. Он запечатал бумаги в конверт и начал искать для него подходящее место. В одном из московских дворов таковое нашлось. При этом Никита не учёл, что его "прогулка" попала на камеры наблюдения. На них чётко видно, как он заходит во двор с "компроматом", а затем прячет его и уходит с пустыми руками.

Далее началось шоу, в ходе которого мужчина проявил все свои актёрские навыки. В этот раз действия "наблюдателя" предназначались для широкой публики. Никита снял видео, на котором оскорблённо поведал возмутительную историю. Он рассказал, что "проследил за группой по надомному голосованию" и нашёл кое-что возмутительное. И далее показал спрятанные им же бюллетени.