Бывшая жена Кержакова была замечена в компании другого футболиста "Зенита"

Появилось видео, как бывшая супруга футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова сидит в ресторане в компании нападающего "Зенита" Сердара Азмуна. Пара мило общается, а футболист играет с её сыном Артемием. В Сети сразу же стали обсуждать их роман, пока ни лидер сине-бело-голубых, ни Милана не прокомментировали это видео.