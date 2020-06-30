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Бывшая жена Кержакова была замечена в компании другого футболиста "Зенита"

В соцсетях обсуждают роман Миланы Тюльпановой с иранским нападающим Сердаром Азмуном.

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Появилось видео, как бывшая супруга футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова сидит в ресторане в компании нападающего "Зенита" Сердара Азмуна. Пара мило общается, а футболист играет с её сыном Артемием. В Сети сразу же стали обсуждать их роман, пока ни лидер сине-бело-голубых, ни Милана не прокомментировали это видео.

Напомним, что Тюльпанова и Кержаков поженились летом 2015-го, а спустя четыре года развелись. У пары есть сын Артемий. Футболист отобрал у бывшей супруги ребёнка, но позже суд постановил, что сын должен жить с матерью, а Кержаков — выплачивать ей алименты.

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