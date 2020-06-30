Ди Каприо на льду. Загитову нагло кинули с фигурным "Оскаром"

Международная федерация фигурного катания задумала популяризацию в самый неудачный момент и пока осуществляет идею самым неудачным образом. Мало того что изначально вручать "фигурный Оскар" планировалось сразу после чемпионата мира, но его отменили из-за пандемии коронавируса. Тогда придумали онлайн-церемонию, и всё бы ничего, если бы не финальный список номинантов. По идее шорт-листы должны были быть сформированы по итогам голосования болельщиков, журналистов и экспертов. Но итоговые цифры никто так и не огласил. А тот список, который в итоге выкатила ISU, оставляет лёгкое ощущение бессмысленности долгого процесса регистрации на её сайте.

Претенденты на премию:

"Самый ценный фигурист": Нейтан Чен (США), Юдзуру Ханю (Япония), Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция).

Нейтан Чен (США), Юдзуру Ханю (Япония), Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция). "Лучший костюм": Анна Щербакова (Россия), Мэдисон Чок и Эван Бейтс (США), Юдзуру Ханю (Япония).

Анна Щербакова (Россия), Мэдисон Чок и Эван Бейтс (США), Юдзуру Ханю (Япония). "Лучшая программа": Евгения Медведева (Россия), Кевин Эймоз (Франция), Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция).

Евгения Медведева (Россия), Кевин Эймоз (Франция), Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция). "Лучший новичок": Алёна Косторная (Россия), Александра Трусова (Россия), Ю Ён (Южная Корея).

Алёна Косторная (Россия), Александра Трусова (Россия), Ю Ён (Южная Корея). "Лучший хореограф": Ше-Линн Бурн, Мари-Франс Дюбрей, Лори Николь.

Ше-Линн Бурн, Мари-Франс Дюбрей, Лори Николь. "Лучший тренер": Этери Тутберидзе, Рафаэль Арутюнян, Брайан Орсер.

Главный вопрос, который давно стал у болельщиков мемом, встал так остро, как никогда прежде: а где Алина? Действующая олимпийская чемпионка, претендовавшая на получение награды сразу в трёх номинациях, вообще не попала в финальный список номинантов. Её даже не включили в проморолик премии! И если на youtube-канале ISU отключила комментарии, то в "Твиттере" глас народа прорвался наружу. Причём негодовали далеко не только российские болельщики: у Загитовой действительно одна из самых больших фан-баз среди всех фигуристов.

Значит, Алина Загитова собиралась поехать в Канаду, чтобы выступить на этом "наградном шоу", подготовила для него совершенно новую программу, была номинирована на несколько наград, а вы не удосужились вставить ни одного фрагмента с ней?! #네시 R&V Пользователь "Твиттера"

По поводу отсутствия Алины в итоговом списке номинантов последовал очень странный комментарий от идейного вдохновителя премии Ари Закаряна. Он дал понять, что в этом виновата "команда Алины", но свои слова не объяснил, посоветовав обратиться в ISU. Это намёк на то, что в голосовании была замечена накрутка? Или что представители Загитовой отказались платить деньги за включение в шорт-лист? И та и другая версии выглядят бредово, но внятного объяснения ситуации нет. Версию, которая более или менее может соответствовать логике ISU, высказала Татьяна Тарасова. По мнению заслуженного тренера, всему виной приостановка карьеры Загитовой.

— В списке номинантов я не вижу ни одной лишней фамилии. Считаю, отсутствие в нём Алины связано с тем, что она не докатала сезон и объявила о приостановке карьеры. Для меня это логично. Почему надо голосовать за девушку, которая приостановила свою деятельность и не откатала сезон? Поклонников Алины это не должно расстраивать. У неё были прекрасные программы, просто она их не докатала и прервала свою работу, не выступив ни на чемпионате страны, ни на чемпионате Европы, — цитирует Тарасову ТАСС.

Такая трактовка событий действительно похожа на правду, но разбивается об одно "но". Алина Загитова далеко не единственная фигуристка, пропустившая главные старты прошедшего сезона. Но Евгении Медведевой, например, это не помешало оказаться в шорт-листе премии.

А то кто-то говорит, что Загитова не попала ни в одну из номинаций, потому что она не выступала на основных стартах. Ну если не выступала, так объясните тогда чётко логику решения. Медведева тоже не выступала на крупнейших международных турнирах. Но ситуация грозит тем, что болельщики не будут вникать в тонкости, а будут возмущаться, почему Медведева вошла в число претендентов на премию, а Загитова нет Валентин Писеев Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России

На самом деле и без ситуации с Загитовой у ISU Skating Awards полно странных решений. Даниил Глейхенгауз, постановщик программ для всех лучших одиночниц прошедшего сезона, не попал даже в тройку номинантов профильной премии. Корейская фигуристка Ю Ён, при всём уважении к её таланту, в категории "лучший новичок" очевидно заняла место Анны Щербаковой. А историю про костюм Антона Шулепова из "Списка Шиндлера" помните?