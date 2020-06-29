В футболе жарко как никогда! Смолов забил "Барселоне", Азмуна оштрафовали, а "Реал" вышел в лидеры

В нашем чемпионате, как всегда, не обошлось без скандалов и интриг. Роспотребнадзор не принял предложение РПЛ и РФС об изменениях правил, однако "Ростов" и "Динамо" всё равно сыграли основными составами, а у команды Валерия Карпина на поле даже вышел Хорен Байрамян, который и заразил всех коронавирусом. Российская премьер-лига после этого выступила с пояснениями.

— Футболист "Ростова" Хорен Байрамян сдал первый положительный тест 12 июня. После этого клуб проинформировал местный Роспотребнадзор, игрок был изолирован и за ним было организовано динамическое наблюдение, — говорится в заявлении РПЛ. — Всё это время состояние футболиста оценивалось медиками как удовлетворительное. В течение следующих 10 дней со дня обнаружения коронавирусной инфекции он сдал несколько отрицательных тестов, последний из которых — за сутки до игры против "Арсенала". Строго в соответствии с требованиями Роспотребнадзора после 14-дневного карантина игрок возобновил тренировки и был включён в заявку на матч против "Арсенала".

"Ростов" в итоге победил "Арсенал" (2:1), а быстрый гол оказался на счету Павла Мамаева. Также отличился Алексей Ионов.

"Динамо" тоже сыграло основным составом против ЦСКА. Разрешение в самый последний момент дал Роспотребнадзор Московской области. Правда, команда всю неделю тренировалась по видеосвязи в номерах на базе, а с мячом футболисты тренировку провели лишь в день матча. У ЦСКА тоже всё было не столь гладко. Команду готовил к игре Сергей Овчинников, а Виктор Гончаренко сбежал после разгрома от "Зенита" в Белоруссию. Правда, на матч он всё же приехал и смотрел за игрой из ВИП-ложи.

Виктор Гончаренко на игре. Но только на трибуне. Управление командой полностью на Сергее Овчинникове. pic.twitter.com/agIlNHoLJR — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) June 27, 2020

Уже к матчу со "Спартаком" команду будет готовить Гончаренко, что, по слухам, очень не понравилось игрокам ЦСКА после того, как тренер их бросил. Хотя, по официальной версии, у белорусского специалиста были проблемы с давлением, и он лечился. Но то, как он уходил из других команд, мы-то помним.

У каждой команды были свои проблемы, поэтому на поле мы увидели не столь зрелищный футбол — 0:0.

Ярким получился матч "Зенита" с "Крыльями Советов". Аутсайдеры чемпионата навязали настоящую борьбу лидерам. Первыми забили гости, а при счёте 2:1 в пользу команды Семака самарцы даже сравняли счет, но VAR отменил гол. Запомнился матч и ярким перформансом от фанатов "Зенита", которые показали, как футбол победил коронавирус.

Но и тут не обошлось без скандалов. В Сети появились фотографии, как иранский лидер "Зенита" Сердар Азмун после матча гулял по городу в компании игрока "Крыльев" Сафаа Хади, не соблюдая правила Роспотребнадзора. Социальная дистанция нарушена, маски нет...

— К Сердару Азмуну будут применены самые жёсткие дисциплинарные и финансовые санкции согласно внутреннему протоколу клуба, — сообщили в пресс-службе "Зенита".

Однако правила Роспотребнадзора, кажется, не относятся и к Александру Кокорину. Форвард после матча отдыхал в компании друзей. Там был и Александр Протасовицкий — тот самый детский тренер, с которым футболист попал в тюрьму.

В "Сочи" пока никак не прокомментировали отдых Кокорина.

Смолов помог "Реалу"

Одной из главных новостей этих выходных стал гол Фёдора Смолова, который он забил "Барселоне". Да-да, после гола в ворота "Реала" российский форвард отличился и в матче с ещё одним топ-клубом. Смолов приложил свою руку, а точнее ногу, чтобы "Барселона" потеряла такие важные очки в борьбе с "Реалом" за чемпионство. Итог матча "Сельта" — "Барселона" — 2:2.

"Реал", в свою очередь, шанс не упустил и выиграл у "Эспаньола". Это позволило подопечным Зинедина Зидана оторваться от каталонцев.

Конец интриги в Англии

В Англии стал известен чемпион. Спустя 30 лет "Ливерпуль" взял золотые медали Премьер-лиги. Многие ждали, что это случится в матче с "Манчестер Сити" (2 июля), но команда Хосепа Гвардиолы проиграла "Челси" (1:2) и тем самым потеряла все шансы на чемпионство. Ливерпуль ликует!

Погоня "Юве" за чемпионством

В Италии "Ювентус" продолжает идти к чемпионству. В этот уик-энд туринцы победили "Лечче". Первым забил переболевший коронавирусом Пауло Дибала, Криштиану Роналду реализовал пенальти, а Гонсало Игуаин и Маттейс Де Лигт сделали счёт разгромным — 4:0.