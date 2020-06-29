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Овечкин признан лучшим восьмым номером в истории НХЛ

В голосовании Ови обошёл главного тренера молодёжки Игоря Ларионова.

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Фото © Пресс-служба НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) признала российского капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина лучшим хоккеистом в истории НХЛ среди игроков, когда-либо выступавших под восьмым номером. За россиянина свои голоса отдали 17 журналистов официального сайта НХЛ из 19 опрошенных.

Конкуренцию Овечкину в этой номинации составили такие звёзды мирового хоккея, как Дрю Даути, Теему Селянне, а также новоиспечённый главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов.

Напомним, Ови в сезоне 2019/20 выиграл свой девятый "Морис Ришар Трофи", став вместе с форвардом "Бостон Брюинз" Давидом Пастрняком лучшим снайпером регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (у обоих — по 48 заброшенных шайб).

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