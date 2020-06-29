Овечкин признан лучшим восьмым номером в истории НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) признала российского капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина лучшим хоккеистом в истории НХЛ среди игроков, когда-либо выступавших под восьмым номером. За россиянина свои голоса отдали 17 журналистов официального сайта НХЛ из 19 опрошенных.

The Great 8... need we say more? @NHLdotcom has chosen Alex Ovechkin (@ovi8) as the best to wear the No. 8.



Watch NHL's Who Wore it Best? ➡️ https://t.co/fPt52TavQq pic.twitter.com/YnkbhgTqb1 — NHL (@NHL) June 28, 2020

Конкуренцию Овечкину в этой номинации составили такие звёзды мирового хоккея, как Дрю Даути, Теему Селянне, а также новоиспечённый главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов.