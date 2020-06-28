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Главный тренер ЦСКА Гончаренко вернулся к работе

30 июня его команда сыграет со "Спартаком" в домашнем дерби.

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Фото © Twitter / pfc_cska

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко вернулся к исполнению своих обязанностей. Экс-футболист не готовил команду к состоявшемуся 27 июня матчу с московским "Динамо" по причине плохого самочувствия.

Гончаренко провёл восстановительную тренировку на базе в Ватутинках. Ещё одна тренировка перед намеченным на 30 июня домашним дерби со "Спартаком" ожидает команду завтра, сообщается на официальном сайте клуба.

Должность главного тренера ЦСКА Гончаренко занял в 2016 году. 21 июня "Чемпионат" сообщил о скором уходе белоруса с поста.

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