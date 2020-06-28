Главный тренер ЦСКА Гончаренко вернулся к работе

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко вернулся к исполнению своих обязанностей. Экс-футболист не готовил команду к состоявшемуся 27 июня матчу с московским "Динамо" по причине плохого самочувствия.

Гончаренко провёл восстановительную тренировку на базе в Ватутинках. Ещё одна тренировка перед намеченным на 30 июня домашним дерби со "Спартаком" ожидает команду завтра, сообщается на официальном сайте клуба.

⚡⚡⚡ Главный тренер #ЦСКА Виктор Ганчаренко, который не готовил команду к #ДинамоЦСКА в связи с плохим самочувствием, вернулся к исполнению своих обязанностей



➡ https://t.co/jtXbXISsl9 pic.twitter.com/v1SVnZbTFa — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 28, 2020