Опрос выявил рекордное падение рейтинга Зеленского

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с сентября рухнул почти вдвое — до минимума, пишет "Обозреватель" со ссылкой на опрос Центра Разумкова.

В ходе опроса проголосовать за главу государства на выборах согласились лишь 25,3% респондентов, тогда как в первый месяц осени этот показатель составлял 56,1%. Число готовых поддержать его предшественника тем временем подросло. Отдать свой голос за Петра Порошенко согласились 11,1% участников опроса. В сентябре его поддержали почти вдвое меньше избирателей (6,1%).