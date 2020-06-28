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Опрос выявил рекордное падение рейтинга Зеленского

Число тех, кто готов поддержать его предшественника, возросло.

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Фото © ТАСС / Иван Николаев

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с сентября рухнул почти вдвое — до минимума, пишет "Обозреватель" со ссылкой на опрос Центра Разумкова.

В ходе опроса проголосовать за главу государства на выборах согласились лишь 25,3% респондентов, тогда как в первый месяц осени этот показатель составлял 56,1%. Число готовых поддержать его предшественника тем временем подросло. Отдать свой голос за Петра Порошенко согласились 11,1% участников опроса. В сентябре его поддержали почти вдвое меньше избирателей (6,1%).

Ранее председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что президент Украины и его подчинённые нарушают главные статьи конституции страны, "предавая интересы граждан".

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