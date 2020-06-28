Медведчук уличил Зеленского в нарушении конституции

Президент Украины Владимир Зеленский и его подчинённые нарушают главные статьи конституции страны, "предавая интересы граждан". Такое мнение в своём заявлении выразил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Поздравляя соотечественников с 24-й годовщиной принятия основного закона страны, он заметил, что правительство игнорирует нормы, изложенные в конституции.

В частности, якобы из-за действий нынешних властей страну нельзя считать "суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым государством", каковым она является, исходя из первой статьи. Кроме того, он уличил Зеленского в нарушении 48-й статьи, гарантирующей украинцам "право на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, включающий достаточное питание, одежду, жилище".

Также политика возмутило то, что власти проводят политику "насильственной украинизации", которая идёт вразрез с десятой статьей основного закона, предусматривающей "свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств Украины".

— Президенту и многочисленной рати "слуг народных", пытающихся пересмотреть социальные стандарты, упразднить льготы и превратить украинцев в бесправных рабов, надо знать, что, согласно частям второй и третьей статьи 22 основного закона, "конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть упразднены", — добавил Медведчук.

Помимо прочего, он обвинил главу государства в том, что его "реформаторы медицины" продолжают реформу экс-главы Минздрава Супрун "по уничтожению здравоохранения", тогда как 49-я статья конституции гарантирует предоставление эффективного и доступного медицинского обслуживания для всех украинцев.

Председатель Политсовета партии заключил, что однопартийцы Зеленского должны уяснить, что единственным источником власти в стране является украинский народ и именно он осуществляет её через органы госвласти и органы местного самоуправления.