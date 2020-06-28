Закрытые магазины, пресс-конференции через Zoom, фанаты в онлайне и другие нововведения в футболе. Репортаж Лайфа с дерби

Болельщиков у стадиона перед дерби было непривычно мало, что неудивительно. Трибуны, по правилам от Роспотребнадзора, могут быть заполнены только на 10%.

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Журналисты попасть на матч по сезонным аккредитациям не могли. Перед игрой нужно было получить специальное приглашение от пресс-службы клуба. Всё это также связано с определённым количеством людей на матче. Уже при входе всем пришедшим на стадион измеряли температуру. Журналистам отдельно выдавали фирменные маски, перчатки и программку.

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Затем предстояло пройти через дезинфекционный тоннель.

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В нём со всех сторон обрызгивает специальным средством.

Видео © Life

Через такой же тоннель проходили и футболисты.

Никаких привычных активностей для болельщиков у центрального входа нет. Закрыт даже Fan Shop.

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На входной двери стадиона висит плакат с призывом соблюдать социальную дистанцию.

Фото © Life

А в лифте — плакат о маске и перчатках.

Фото © Life

Закрыты и все магазины, где можно было бы купить еду и попить. К слову, вода в жаркий футбольный вечер была необходима. Стюард сообщил, что фанатам бесплатно раздавали воду, а вот нам найти её не удалось.

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О новых правилах в условиях пандемии объявлял и диктор на стадионе. Также появлялись правила и на большом экране. И стоит отдать должное фанатам, большинство из которых действительно на протяжении всего матча были в масках и перчатках в жаркую погоду.

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Перед игрой поблагодарили врачей и волонтёров, которые трудились в нелёгкое время и боролись с коронавирусом.

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На игру, кстати, пришли певец Лев Лещенко, а также главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Это их первая встреча после болезни артиста.

👏Они встретились вновь. После Коммунарки теперь на "Динамо"! И это замечательно! Денис Проценко и Лев Лещенко.#ДинамоЦСКА #твоякоманДа pic.twitter.com/m6zkFufJqh — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) June 27, 2020

Среди приглашённых гостей был и директор НИИ им. Склифосовского Сергей Петриков.

Директор НИИ им. Склифосовского Сергей Петриков будет с трибуны смотреть за работой Кирилла Новикова #ДинамоЦСКА pic.twitter.com/yKo63saYow — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) June 27, 2020

Также дерби посетил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Маски и перчатки были, конечно, при нём.

Главный тренер сборной России тоже на дерби. Станислав Черчесов убеждён в одном: голы сегодня обязательно будут! ⚪️🔵⚡️🔴🔵#ДинамоЦСКА #твоякоманДа pic.twitter.com/MqhxUrfCKY — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) June 27, 2020

На самом матче присутствовало около 2,5 тысячи фанатов, остальные тоже смогли попасть на матч, но через видеосвязь. Их даже было слышно. Такого никто ещё не делал среди наших клубов.

Сам матч голами не порадовал — на табло остались нули. Это было неудивительно. ЦСКА готовился без Виктора Гончаренко, который после разгрома от "Зенита" уехал в Беларусь, а "Динамо" вышло на поле, проведя всего одну тренировку и то в день матча. Бело-голубые ждали решения от Роспотребнадзора сыграть основным составом после вспышки коронавируса, но оно пришло лишь ночью.

Непривычно прошла и послематчевая пресс-конференция. Теперь свои вопросы главным тренерам задают через Zoom.

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Мы тоже решили воспользоваться шансом и в онлайне узнали у главного тренера "Динамо" Кирилла Новикова о состоянии трёх футболистов, заразившихся коронавирусом. Наставник отметил, что болезнь у игроков протекает бессимптомно, но они находятся в больнице под присмотром врачей и проходят необходимое лечение.

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