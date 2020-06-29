Потерявший на Эльбрусе обе ноги петербуржец стал паралимпийцем и начал новую жизнь

Житель Санкт-Петербурга Сергей Александров получил серьёзную травму обеих ног в 2009 году во время восхождения на Эльбрус. Мужчина сорвался со скалы и покатился по склону ледника. Выжить ему удалось благодаря тому, что он успел ухватиться за щель в леднике. Оттуда его эвакуировали лишь через 20 часов.

— Я видел, что обе ноги оторваны и висят только на клочьях кожи. Речь шла уже не о том, чтобы сохранить ноги, а о том, чтобы сохранить жизнь. Пришлось долго ждать спасателей, из-за погоды они почти десять часов шли к нам, потом десять часов не мог прилететь вертолёт. Как потом говорили врачи, ещё бы немного и было бы поздно, — рассказал он газете "Петербургский дневник".

После множества операций Сергею пришлось буквально учиться жить заново. Однако, осознавая, что его жизнь никогда не станет прежней, он принял решение заняться спортом, в чём ему помог тренер для слабовидящих Алексей Лашманов. Спортсмен поставил Сергея на горные лыжи и вернул ему желание жить. На сегодняшний день мужчина выступил на Паралимпиаде в Корее в 2018 году и стремится принять участие в аналогичных соревнованиях в 2022-м и 2026 годах.

По словам Сергея, в паралимпийском спорте зарабатывать гораздо труднее, чем в обычном, а профессиональных трасс в России мало. Кроме того, для горных лыж постоянно требуются новые протезы, которые делаются на заказ. Но при этом спортсмен не отчаивается и в свободное время работает фотографом, зарабатывая себе на жизнь. А совсем недавно Сергей занялся вейкбордом, для того чтобы поддерживать себя в форме в летний сезон.