Роспотребнадзор разрешил "Динамо" провести матч с "Сочи" на выезде

ФК "Динамо" сыграет против "Сочи" основным составом в выездном матче. Команда получила разрешение от Управления Роспотребнадзора Московской области. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ. Отмечается, что в игре смогут принять участие футболисты, которые сдали десять отрицательных тестов в период с 21 по 29 июня.
⚡⚡⚡ Роспотребнадзор дал добро на участие в игре против @pfcsochi игроков основного состава #Динамо ⚪🔵 pic.twitter.com/SxvrZdPb49— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) June 30, 2020
Напомним, что матч "Сочи" — "Динамо" состоится 1 июля.
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