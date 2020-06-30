Роспотребнадзор разрешил "Динамо" провести матч с "Сочи" на выезде

ФК "Динамо" сыграет против "Сочи" основным составом в выездном матче. Команда получила разрешение от Управления Роспотребнадзора Московской области. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ. Отмечается, что в игре смогут принять участие футболисты, которые сдали десять отрицательных тестов в период с 21 по 29 июня.