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Роспотребнадзор разрешил "Динамо" провести матч с "Сочи" на выезде

Об этом сообщила Российская премьер-лига.

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ФК "Динамо" сыграет против "Сочи" основным составом в выездном матче. Команда получила разрешение от Управления Роспотребнадзора Московской области. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ. Отмечается, что в игре смогут принять участие футболисты, которые сдали десять отрицательных тестов в период с 21 по 29 июня.

Напомним, что матч "Сочи" — "Динамо" состоится 1 июля.

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