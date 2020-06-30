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Путин: Мы голосуем не просто за поправки, мы голосуем за страну

Президент подчеркнул, что, когда мы вместе, даже в критической ситуации нам по плечу самые сложные задачи.

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Президент России Владимир Путин обратился к россиянам на фоне мемориала советскому солдату подо Ржевом. Глава государства призвал граждан сделать свой выбор в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ, напомнив, что мы голосуем не просто за изменения в основной закон, мы голосуем за страну, в которой хотим жить.

За последнее время не раз обращался к вам по самым значимым для всех нас, для нашей страны вопросам. Сегодня считаю необходимым сделать это вновь, накануне основного дня голосования по внесению поправок в конституцию нашей страны. Мы голосуем не просто за поправки, обличённые в чёткие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, — отметил президент.

Он напомнил, что все изменения вступят в силу только в случае поддержки большинства граждан. Также Владимир Путин поблагодарил всех, кто уже сделал свой выбор, и призвал тех, кто пока не проголосовал, прийти на избирательные участки.

Напомним, в России идёт уже шестой день голосования по поправкам к конституции. Оно стартовало 25 июня и завершится завтра вечером, 1 июля. Такой длительный период был выбран ради безопасности избирателей на фоне пандемии коронавируса. При этом жители Москвы и Нижегородской области могут отдать свой голос онлайн.

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