Путин: Мы голосуем не просто за поправки, мы голосуем за страну

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам на фоне мемориала советскому солдату подо Ржевом. Глава государства призвал граждан сделать свой выбор в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ, напомнив, что мы голосуем не просто за изменения в основной закон, мы голосуем за страну, в которой хотим жить.

— За последнее время не раз обращался к вам по самым значимым для всех нас, для нашей страны вопросам. Сегодня считаю необходимым сделать это вновь, накануне основного дня голосования по внесению поправок в конституцию нашей страны. Мы голосуем не просто за поправки, обличённые в чёткие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, — отметил президент.

Он напомнил, что все изменения вступят в силу только в случае поддержки большинства граждан. Также Владимир Путин поблагодарил всех, кто уже сделал свой выбор, и призвал тех, кто пока не проголосовал, прийти на избирательные участки.