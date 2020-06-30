Путин обратился к россиянам в связи с голосованием по поправкам: Голос каждого из вас — самый важный

Президент Владимир Путин обратился к россиянам в связи с голосованием по поправкам к конституции. Он в очередной раз подчеркнул, что изменения в основной закон вступят в силу только в том случае, если россияне их поддержат. В своём обращении российский лидер напомнил, что голосование уже идёт, и поблагодарил всех, кто уже сделал свой выбор.

— Завтра, 1 июля, — основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать своё слово. Голос каждого из вас — самый важный, самый главный, — заверил россиян глава государства.

По словам президента, предложенные поправки закрепляют как конституционные гарантии, так и ценности, близкие каждому гражданину. В их числе Путин назвал правду и справедливость, уважение к человеку труда и к людям старших поколений. Кроме того, среди этих ценностей такие понятия как семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном, духовном воспитании. Глава государства отметил, что, голосуя за поправки к конституции, россияне голосуют за страну, в которой хотят жить.

— Мы голосуем не просто за поправки, обличённые в чёткие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надёжной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчётной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам, — указал Владимир Путин.