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На радость близким. Более 40% москвичей заказывают доставку еды не себе

В период пандемии жители столицы вызывали курьеров для своих родственников и знакомых, которые вынуждены были оставаться в изоляции.

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Фото © Shutterstock

Сервис экспресс-доставки "Самокат" провёл опрос среди 1456 москвичей и жителей Подмосковья и выяснил, что за последние три месяца 41% жителей столицы хотя бы раз заказывали доставку еды для других людей, а 10% опрошенных покупают продукты для близких регулярно.

Доставка еды использовалась как способ позаботиться о своих близких или в качестве подарка на день рождения своим друзьям и родственникам. Каждый третий опрошенный житель столицы заказывал доставку продуктов или еды для своих родителей. Чуть реже радовали бабушек и дедушек (14%), а также возлюбленных и друзей (по 8%).

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