На радость близким. Более 40% москвичей заказывают доставку еды не себе

Сервис экспресс-доставки "Самокат" провёл опрос среди 1456 москвичей и жителей Подмосковья и выяснил, что за последние три месяца 41% жителей столицы хотя бы раз заказывали доставку еды для других людей, а 10% опрошенных покупают продукты для близких регулярно.

Доставка еды использовалась как способ позаботиться о своих близких или в качестве подарка на день рождения своим друзьям и родственникам. Каждый третий опрошенный житель столицы заказывал доставку продуктов или еды для своих родителей. Чуть реже радовали бабушек и дедушек (14%), а также возлюбленных и друзей (по 8%).