Названы сроки открытия загсов и детских садов в Подмосковье

Губернатор Московской власти Андрей Воробьёв сообщил о том, что уже завтра, 1 июля, в регионе снова заработают загсы. Детские сады свои двери откроют чуть позже. По его словам, со следующей недели, "по сути", из ограничений останутся только масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий.

— Уже с первого числа мы открываем все загсы, МФЦ, мы открываем спортивные объекты — детям и взрослым можно заниматься спортом в секциях, кружках, — рассказал руководитель Подмосковья в интервью каналу "Россия 24".