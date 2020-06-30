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Названы сроки открытия загсов и детских садов в Подмосковье

Также детям и взрослым уже завтра можно будет заниматься спортом в секциях, кружках.

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Фото © Pixabay

Губернатор Московской власти Андрей Воробьёв сообщил о том, что уже завтра, 1 июля, в регионе снова заработают загсы. Детские сады свои двери откроют чуть позже. По его словам, со следующей недели, "по сути", из ограничений останутся только масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий.

Уже с первого числа мы открываем все загсы, МФЦ, мы открываем спортивные объекты — детям и взрослым можно заниматься спортом в секциях, кружках, — рассказал руководитель Подмосковья в интервью каналу "Россия 24".

Губернатор пояснил, что в детских садах дежурных групп оказалось недостаточно. В связи с этим после анализа с главным санитарным врачом с 6 июля родители смогут отправлять малышей в дошкольные учреждения. Воробьёв также добавил, что госпитализация пациентов с коронавирусом снижается, а активное тестирование на заболевание продолжается.

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