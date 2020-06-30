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Москвич вызвал проституток и лишился почти 1,5 млн рублей. Особенно его расстроила украденная пенсия

Сергей лично показал своим гостьям тайник с деньгами, а потом и вовсе посылал девушек самостоятельно брать оттуда плату за каждый час.

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Фото © Shutterstock

62-летний москвич вызвал трёх проституток и лишился почти 1,5 миллиона рублей. Кроме того, девушки лёгкого поведения украли даже его пенсию, которая хранилась на карте.

Как сообщил Лайфу источник, Сергей — бывший лётчик и участник ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. За прошлые заслуги он получает пенсию в 118 тысяч рублей. Сергей женат, но часто остаётся дома в одиночестве. В один из таких вечеров он и позвал жриц любви.

По словам собеседника Лайфа, девушки к Сергею приезжали несколько дней подряд. Сначала всё шло по плану — проститутки уходили с заработанными деньгами. Но в последний вечер москвич показал своим гостьям тайник, а потом и вовсе посылал спутниц самостоятельно брать оттуда плату за каждый час. Проспавшись, он не обнаружил на месте 1 270 000 рублей.

В полиции мужчина заявил, что этих денег ему особо не жалко. Сергей пояснил, что девушки посягнули на святое — сняли пенсию, которая хранилась на карте.

А вот в Тюмени пострадавшей стороной стали проститутки. На объявление жриц любви в Интернете откликнулись двое молодых парней. Приехав, они напали на девушек и ограбили.

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