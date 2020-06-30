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Штраф или судимость. Адвокат сообщил, что скандал Волочковой с полицией не останется безнаказанным

По его мнению, после того как общество взбудоражило ДТП с участием актёра Михаила Ефремова,"звёздный статус" может сыграть не в пользу балерины.

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Фото © VK / Типичный Нижний Новгород

После скандала, который устроила балерина Анастасия Волочкова во время общения с полицейскими в закрытом на карантин нижегородском селе Дивеево, её ждёт административный штраф или даже уголовное дело. Об этом сообщил адвокат, член центрального совета Ассоциации юристов России Александр Трещёв.

Вне всякого сомнения, подобное поведение является противоправным деянием и влечёт наказание от административного штрафа до возбуждения уголовного дела. Вполне возможно, что в действиях Анастасии Волочковой будет усмотрен состав преступления и она получит судимость. Штраф и отбывание административного ареста в течение 15 суток — не самое плохое наказание за подобный дебош, — передаёт газета "Вечерняя Москва" его слова.

По мнению юриста, "звёздный статус", о котором говорит Волочкова, может сработать наоборот. Люди устали от вседозволенности со стороны публичных людей и требуют справедливости. После резонансного ДТП с участием актёра Михаила Ефремова общественность особенно остро реагирует на выходки знаменитостей.

Напомним, когда сотрудники полиции пришли к балерине выписывать штраф за посещение закрытого на карантин из-за коронавируса монастыря, она попросила записать её как "приму-балерину всея Руси". Во время разговора с представителем администрации балерина назвала его "чмо последним" и "говном".

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