Штраф или судимость. Адвокат сообщил, что скандал Волочковой с полицией не останется безнаказанным

После скандала, который устроила балерина Анастасия Волочкова во время общения с полицейскими в закрытом на карантин нижегородском селе Дивеево, её ждёт административный штраф или даже уголовное дело. Об этом сообщил адвокат, член центрального совета Ассоциации юристов России Александр Трещёв.

— Вне всякого сомнения, подобное поведение является противоправным деянием и влечёт наказание от административного штрафа до возбуждения уголовного дела. Вполне возможно, что в действиях Анастасии Волочковой будет усмотрен состав преступления и она получит судимость. Штраф и отбывание административного ареста в течение 15 суток — не самое плохое наказание за подобный дебош, — передаёт газета "Вечерняя Москва" его слова.

По мнению юриста, "звёздный статус", о котором говорит Волочкова, может сработать наоборот. Люди устали от вседозволенности со стороны публичных людей и требуют справедливости. После резонансного ДТП с участием актёра Михаила Ефремова общественность особенно остро реагирует на выходки знаменитостей.