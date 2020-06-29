"Да идите вы все". Волочкова устроила скандал с полицией из-за нарушения карантина

Фото: NN.ru

Балерина Анастасия Волочкова устроила скандал в нижегородском селе Дивеево, когда сотрудники полиции пришли к ней выписывать штраф за посещение закрытого на карантин из-за коронавируса монастыря. При составлении протокола артистка попросила записать её как "приму-балерину всея Руси". При этом она всячески сопротивлялась обвинениям и заявила, что не нарушала никаких правил. Видео опубликовал портал NN.ru.

— Мы соблюли все правила: машину оставили на КПП, и я шла пешком по лесу. Если вы хотите, чтобы я сказала правду, вот так она и будет. Да идите вы все, — заявила она.

Артистка отказывалась подписывать протокол и назвала всю ситуацию бредом. Волочкова заявила, что решит этот вопрос "своим именем", потому что сотрудники полиции — "не мужчины".

— Я нарушила права граждан, что просто приехала помолиться в Дивеево? Покинуть Дивеево? Да вы в своём уме вообще? — возмущалась знаменитость.

Во время разговора с представителем администрации балерина назвала его "чмо последним" и "говном". Полицейские предупредили её, что за оскорбление представителей власти при исполнении грозит уголовная ответственность.