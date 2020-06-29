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Макрон выступил за изменение Конституции Франции

Французский лидер подчеркнул необходимость отвести больше места в документе экологии в экономической модели страны.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Facebook / Emmanuel Macron

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал идею включить в конституцию страны поправки, направленные на защиту экологии. По его мнению, вопрос должен быть рассмотрен обеими палатами парламента, а затем вынесен на референдум в 2021 году.

Я согласен с предложениями включить в первую статью конституции обязательства по борьбе за биологическое разнообразие и против изменения климата, — сказал Макрон, выступая перед участниками Гражданского конвента по климату.

Французский лидер подчеркнул, что стране нужно отвести больше места экологии в экономической модели, но без ущерба для роста ВВП. В связи с этим Макрон высказался против налога на выброс углекислого газа на транспорте и в промышленности. А вот идею Конвента о сокращении скорости на автострадах со 130 до 110 километров президент не поддержал.

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