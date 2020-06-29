Крупный пожар вспыхнул в театре драмы в центре Владимира — видео

В здании Владимирского академического театра драмы вспыхнул крупный пожар. По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров. Из самого здания высоко поднимаются клубы плотного, чёрного дыма.

Как сообщил источник Лайфа в экстренных службах региона, людей внутри здания на момент возгорания не было.

Информация по эвакуированным и пострадавшим уточняется.