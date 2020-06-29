Лайф снял с дрона последствия взрыва и пожара в московской многоэтажке

Лайф снял с высоты птичьего полёта последствия мощного взрыва и пожара в жилой многоэтажке на северо-востоке Москвы. Спустя час после тушения огня четыре выгоревшие квартиры продолжают источать чёрный дым.

О масштабах разрушений внутри здания судить сложно. Но, по данным МЧС, площадь возгорания в доме № 3 по улице Проходчиков составила 150 квадратных метров. В результате произошедшего пострадали семь жильцов, один человек находится в тяжёлом состоянии.