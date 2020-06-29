Путин и Лукашенко вместе откроют памятник героям ВОВ подо Ржевом

Президенты России и Белоруссии — Владимир Путин и Александр Лукашенко — 30 июня примут участие в открытии мемориала у деревни Хорошево подо Ржевом, посвящённого героям Великой Отечественной войны.

— Владимир Путин совместно с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко примут участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату , — сообщили в Кремле.

Мемориал станет самым крупным подобным монументом, возведённым в современной России. В центре комплекса на 10-метровом кургане будет возвышаться 25-метровая фигура советского воина. Согласно задумке, будет создаваться иллюзия, что 80-тонный бронзовый солдат парит в воздухе. Мемориал возведён на пожертвования.