"Все в шоке". Москвич рассказал Лайфу, как после взрыва выводил людей из дома — видео

Из-за взрыва деформировались двери, люди просто не могли выйти из своих квартир. Об этом рассказал Лайфу житель Москвы, который спасал жителей дома на улице Проходчиков в Москве. По словам Вениамина, сразу после ЧП он начал стучать во все двери, чтобы люди выходили из квартир. С четвёртого этажа ему удалось вывести женщину и пару пенсионеров.

— Один мужчина, как мне показалось, обгорел на процентов 80. Когда я забежал, стучал по всем дверям, чтобы все выходили. Кому мог — помог, — рассказал Вениамин.