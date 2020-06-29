"Все в шоке". Москвич рассказал Лайфу, как после взрыва выводил людей из дома — видео

Из-за взрыва деформировались двери, люди просто не могли выйти из своих квартир. Об этом рассказал Лайфу житель Москвы, который спасал жителей дома на улице Проходчиков в Москве. По словам Вениамина, сразу после ЧП он начал стучать во все двери, чтобы люди выходили из квартир. С четвёртого этажа ему удалось вывести женщину и пару пенсионеров.
— Один мужчина, как мне показалось, обгорел на процентов 80. Когда я забежал, стучал по всем дверям, чтобы все выходили. Кому мог — помог, — рассказал Вениамин.
Как сообщили Лайфу в МЧС, в результате взрыва никто не погиб, спасли семь человек, троим из них понадобилась помощь врачей. Людей из повреждённых квартир разместят во временном пункте. По предварительной информации, причиной взрыва стал бытовой газ. Как ранее сообщал Лайф, огонь охватил четыре квартиры. Сейчас пожар локализован на площади 150 кв. метров.