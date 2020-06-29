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Пострадавшие на траве и напуганная толпа. Лайф публикует видео с места взрыва в Москве

К зданию прибыло несколько машин скорой помощи, а также МЧС и полиция.

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Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места взрыва в многоэтажке на улице Проходчиков в Москве. После хлопка и последовавшего за ним пожара из здания экстренно эвакуировали всех жильцов.

На кадрах с места происшествия видно, что пострадавших в результате взрыва бабушку и дедушку завернули в одеяла. Напуганная толпа обступила пенсионеров, пока их осматривали медики. На место происшествия прибыло несколько машин скорой помощи, а также МЧС и полиция.

Как ранее сообщал Лайф, после взрыва вспыхнул пожар. Огонь охватил четыре квартиры. Пламя удалось локализовать на площади в 150 квадратных метров, а затем потушить.

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