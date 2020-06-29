Пострадавшие на траве и напуганная толпа. Лайф публикует видео с места взрыва в Москве

Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места взрыва в многоэтажке на улице Проходчиков в Москве. После хлопка и последовавшего за ним пожара из здания экстренно эвакуировали всех жильцов.

На кадрах с места происшествия видно, что пострадавших в результате взрыва бабушку и дедушку завернули в одеяла. Напуганная толпа обступила пенсионеров, пока их осматривали медики. На место происшествия прибыло несколько машин скорой помощи, а также МЧС и полиция.