Пострадавшие на траве и напуганная толпа. Лайф публикует видео с места взрыва в Москве

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В распоряжении Лайфа оказались кадры с места взрыва в многоэтажке на улице Проходчиков в Москве. После хлопка и последовавшего за ним пожара из здания экстренно эвакуировали всех жильцов.
На кадрах с места происшествия видно, что пострадавших в результате взрыва бабушку и дедушку завернули в одеяла. Напуганная толпа обступила пенсионеров, пока их осматривали медики. На место происшествия прибыло несколько машин скорой помощи, а также МЧС и полиция.
Как ранее сообщал Лайф, после взрыва вспыхнул пожар. Огонь охватил четыре квартиры. Пламя удалось локализовать на площади в 150 квадратных метров, а затем потушить.