Су-27 поднимались для перехвата самолётов США над Чёрным морем

Истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Южного военного округа поднимались для перехвата двух американских военных самолетов над Чёрным морем. Об этом сегодня сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации. Отмечается, что нарушения госграницы России допущено не было.

- 29 июня 2020 года дежурными силами по противовоздушной обороне Южного военного округа над нейтральными водами Черного моря были обнаружены и взяты на сопровождение патрульный самолет P-8A "Посейдон" ВМС США и стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, — говорится в сообщении.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные мониторинга зарубежных авиационных ресурсов, патрульный противолодочный самолет "Посейдон" вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и в течение длительного времени курсировал к юго-западу от Крыма на удалении примерно 70-80 км от побережья. Затем он совершил пролет вдоль южного побережья полуострова, а на обратном пути на расстоянии до 35 километров приблизился к Севастополю.

Другой американский самолёт, разведчик RC-135W, поднялся с авиабазы Милденхолл в Великобритании и выполнил маршрут от юго-запада Крыма до Туапсе на расстоянии 50-60 километров от берега. К слову, перед подлетом к российским рубежам он был дозаправлен в воздухе американским самолетом-заправщиком KC-135T.