"Закон един для всех". Нижегородский губернатор пристыдил Волочкову за посещение закрытого на карантин монастыря

Губернатор Нижегородской области заявил, что к нему обратились жители села Дивеево с возмущением, почему балерина Анастасия Волочкова, несмотря на карантин по коронавирусу, смогла посетить местный монастырь. Глава региона отметил, что действия Волочковой нарушают закон и ей придётся понести ответственность вне зависимости от звёздного статуса.

— Вопрос был поставлен очень справедливо: разве правила и ограничения для звёзд не действуют? Им всё можно? Нет. Закон един для всех у нас в регионе и у нас в стране. Как и полагается, сотрудниками полиции и администрации составлены протоколы и нарушителям выписаны штрафы. Выяснили, что пробрались "окольными путями" и не без помощи местных друзей, — написал он на своей странице в "Инстаграме".

Глава региона отметил, что в селе на душу населения заражённых коронавирусом в 1,6 раза больше, чем в Москве. Карантин нужен не только для безопасности жителей села Дивеево, но и регионов, куда могут отправиться нарушители. Он подчеркнул, что известность — это не привилегия и не вседозволенность, а прежде всего ответственность. И только тот, кто проявляет такую ответственность, имеет право говорить о совести.