"У меня истерика". Москвичи рассказали Лайфу о спасении питомцев после взрыва в доме

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Москве, из подъезда жилого дома на улице Проходчиков, где прогремел взрыв, были спасены семь человек. Из них помощь медиков понадобилась троим. Также отмечается, что во время ЧП никто не погиб. Кроме того, из здания были спасены и домашние питомцы жильцов. Лайф пообщался с владельцами животных о ходе эвакуации зверей.

— Когда я вышла из автобуса, я увидела это облако дыма — у меня просто паника была, я просто упала на землю и просто начала громко плакать, у меня [была] истерика, я боялась за животных. <...> Моя мама попросила, чтобы их вынесли, чтобы я убедилась, что с ними всё в порядке, — рассказала жительница дома, чья квартира оказалась под эпицентром взрыва.

Другая женщина рассказала, что её кот испугался и спрятался под диван. В итоге его всё же удалось достать и вынести вместе с важными вещами и документами. Очевидцы также рассказали, что взрыв был всего один, но такой силы, что в доме выбило окна. Теперь, как стало известно Лайфу, жителей пострадавших квартир разместят во временном пункте пребывания.