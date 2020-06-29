Пилоты посадили самолёт с отказавшим двигателем в Ростове-на-Дону

В аэропорту Ростова-на-Дону приземлился пассажирский лайнер авиакомпании S7, у которого во время полёта отказал двигатель. Как сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, самолёт летел из Москвы.
— 29 июня пассажирский самолёт Airbus-320 авиакомпании S7, выполнявший рейс Москва – Ростов-на-Дону, экстренно приземлился в аэропорту Платов по причине отказа левого двигателя, — уточнили в ведомстве.
В результате внештатной ситуации никто не пострадал. Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту экстренной посадки авиалайнера.
Ранее сообщалось, что в Пулково на взлётно-посадочной полосе самолёты авиакомпаний Уральские авиалинии и S7 не смогли разъехаться на трассе и зацепились крыльями. По факту ЧП была организована прокурорская проверка.