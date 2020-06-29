Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Пилоты посадили самолёт с отказавшим двигателем в Ростове-на-Дону

В результате внештатной ситуации никто не пострадал.

476
Post cover

Фото © Facebook / S7 Airlines

В аэропорту Ростова-на-Дону приземлился пассажирский лайнер авиакомпании S7, у которого во время полёта отказал двигатель. Как сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, самолёт летел из Москвы.

29 июня пассажирский самолёт Airbus-320 авиакомпании S7, выполнявший рейс Москва – Ростов-на-Дону, экстренно приземлился в аэропорту Платов по причине отказа левого двигателя,уточнили в ведомстве.

В результате внештатной ситуации никто не пострадал. Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту экстренной посадки авиалайнера.

Ранее сообщалось, что в Пулково на взлётно-посадочной полосе самолёты авиакомпаний Уральские авиалинии и S7 не смогли разъехаться на трассе и зацепились крыльями. По факту ЧП была организована прокурорская проверка.

Выбор редакции

Loading...