Пилоты посадили самолёт с отказавшим двигателем в Ростове-на-Дону

В аэропорту Ростова-на-Дону приземлился пассажирский лайнер авиакомпании S7, у которого во время полёта отказал двигатель. Как сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, самолёт летел из Москвы.

— 29 июня пассажирский самолёт Airbus-320 авиакомпании S7, выполнявший рейс Москва – Ростов-на-Дону, экстренно приземлился в аэропорту Платов по причине отказа левого двигателя, — уточнили в ведомстве.

В результате внештатной ситуации никто не пострадал. Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту экстренной посадки авиалайнера.