"Замечательное путешествие". Волочкова посетила закрытый на карантин монастырь под Нижним Новгородом

Балерина Анастасия Волочкова посетила святые места в районе нижегородского села Дивеево, где расположен православный монастырь, закрытый с конца апреля на карантин из-за вспышки коронавируса. Как сообщает паблик "Типичный Нижний Новгород", несмотря на запрет посещения данных мест, артистка всё же смогла побывать на территории монастыря, святом источнике Серафима Саровского и даже покормила цыплят.

Фото © VK / Типичный Нижний Новгород 1 / 2

Как отметила балерина, она совершила замечательное путешествие и встретила "светлых и прекрасных людей". К слову, Волочкова не смогла попасть лишь в местный отель, так как он был закрыт. Ночлег она нашла у местных жителей, которые, по её словам, были очень рады ей. А власти региона артистка раскритиковала за введение карантина на территории Дивеева.

— Я заглянула в маленькие домики жителей Дивеева, где мне абсолютно все были рады! А губернатору я бы хотела посмотреть в глаза. И спросить его хочу публично: "А совесть у вас есть?!" — написала она в своём инстаграме.

Напомним, в Дивеевском монастыре в конце апреля произошла вспышка коронавируса. Тогда госпитализировали более 70 священнослужителей. После этого обитель закрыли на карантин, который до сих пор не снят.