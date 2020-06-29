Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Замечательное путешествие". Волочкова посетила закрытый на карантин монастырь под Нижним Новгородом

Балерина высказала недоумение, почему святая обитель закрыта для паломников, в то время как в Москве храмы уже открыты.

169
Post cover

Фото © VK / Типичный Нижний Новгород

Балерина Анастасия Волочкова посетила святые места в районе нижегородского села Дивеево, где расположен православный монастырь, закрытый с конца апреля на карантин из-за вспышки коронавируса. Как сообщает паблик "Типичный Нижний Новгород", несмотря на запрет посещения данных мест, артистка всё же смогла побывать на территории монастыря, святом источнике Серафима Саровского и даже покормила цыплят.

Фото © VK / Типичный Нижний Новгород

1 / 2

Как отметила балерина, она совершила замечательное путешествие и встретила "светлых и прекрасных людей". К слову, Волочкова не смогла попасть лишь в местный отель, так как он был закрыт. Ночлег она нашла у местных жителей, которые, по её словам, были очень рады ей. А власти региона артистка раскритиковала за введение карантина на территории Дивеева.

Я заглянула в маленькие домики жителей Дивеева, где мне абсолютно все были рады! А губернатору я бы хотела посмотреть в глаза. И спросить его хочу публично: "А совесть у вас есть?!" — написала она в своём инстаграме.

Напомним, в Дивеевском монастыре в конце апреля произошла вспышка коронавируса. Тогда госпитализировали более 70 священнослужителей. После этого обитель закрыли на карантин, который до сих пор не снят.

Ранее Волочкова показала архивный снимок, на котором её не узнать.

Выбор редакции

Loading...