"Замечательное путешествие". Волочкова посетила закрытый на карантин монастырь под Нижним Новгородом

Балерина Анастасия Волочкова посетила святые места в районе нижегородского села Дивеево, где расположен православный монастырь, закрытый с конца апреля на карантин из-за вспышки коронавируса. Как сообщает паблик "Типичный Нижний Новгород", несмотря на запрет посещения данных мест, артистка всё же смогла побывать на территории монастыря, святом источнике Серафима Саровского и даже покормила цыплят.
Как отметила балерина, она совершила замечательное путешествие и встретила "светлых и прекрасных людей". К слову, Волочкова не смогла попасть лишь в местный отель, так как он был закрыт. Ночлег она нашла у местных жителей, которые, по её словам, были очень рады ей. А власти региона артистка раскритиковала за введение карантина на территории Дивеева.
— Я заглянула в маленькие домики жителей Дивеева, где мне абсолютно все были рады! А губернатору я бы хотела посмотреть в глаза. И спросить его хочу публично: "А совесть у вас есть?!" — написала она в своём инстаграме.
Напомним, в Дивеевском монастыре в конце апреля произошла вспышка коронавируса. Тогда госпитализировали более 70 священнослужителей. После этого обитель закрыли на карантин, который до сих пор не снят.
Ранее Волочкова показала архивный снимок, на котором её не узнать.