Греф рассказал, что ожидает рубль к концу 2020 года

К концу текущего года курс американской валюты в России может опуститься до 60–62 рублей за доллар. Об этом в беседе с ТАСС рассказал глава Сбербанка Герман Греф.

— Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а её тяжело спрогнозировать. Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу. Он называет на конец года 60–62 доллара за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60 к доллару, — считает глава банка.

При этом он отметил, что прогноз тесно связан с эпидемиологической ситуацией в мире, так как в случае второй волны российский рубль снова ждут колебания. Греф также добавил, что Россия вполне уверенно прошла экономический кризис в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, так как изначальные прогнозы были гораздо хуже. По словам руководителя Сбербанка, при изначальном прогнозе спада экономики в 6–9% реальный спад по итогам года ожидается в 4,2–4,5%. И этот прогноз сбудется лишь в том случае, если не случится второй волны пандемии.