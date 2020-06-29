Москва названа одним из самых технологических городов Европы

Российская столица вошла в двадцатку самых перспективных технологических городов Европы. Согласно рейтингу Tech Cities of the Future 2020/21, составленному журналом fDi Intelligence и специализированным изданием о технологиях и инновациях TNW (The Next Web), пятёрка лидеров списка — Лондон, Париж, Дублин, Амстердам, Берлин. Москва заняла 18-е место, сообщается на сайте мэра столицы.

— В рейтинге рассмотрено 76 европейских городов, которые оценивались с точки зрения привлечения капитала, наличия квалифицированных сотрудников и развитости инфраструктуры. Москва в этом году заняла 18-е место, а по одной из пяти категорий рейтинга — "Экосистема стартапов" — поднялась сразу на 10-ю строчку, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отметим, рейтинг формировался на основе результатов города по пяти категориям — "Инновации и привлекательность", "Экономический потенциал", "Уровень прямых иностранных инвестиций", "Рентабельность" и "Экосистема стартапов". Также была специальная категория, по которой дополнительные баллы могли быть начислены на основе собственных опросов fDi Intelligence. Как отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов, российская столица продолжает развивать инвестиционную привлекательность, в том числе в сфере высоких технологий. По данному показателю Москва успешно конкурирует с Хельсинки и Миланом.