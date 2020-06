Москва названа одним из самых технологических городов Европы

Российская столица вошла в двадцатку самых перспективных технологических городов Европы. Согласно рейтингу Tech Cities of the Future 2020/21, составленному журналом fDi Intelligence и специализированным изданием о технологиях и инновациях TNW (The Next Web), пятёрка лидеров списка — Лондон, Париж, Дублин, Амстердам, Берлин. Москва заняла 18-е место, сообщается на сайте мэра столицы.