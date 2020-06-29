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На Чукотке выпал июньский снег — видео

Местная администрация приняла решение включить систему отопления.

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В Анадырском районе Чукотки утро понедельника, 29 июня, встретило местных жителей неожиданным снегопадом. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

При этом ещё накануне жители соседних районов публиковали в соцсетях видеозаписи и фотографии "возвращения" холодной стихии в регион.

Отмечается, что во многих населённых пунктах, где был летний снегопад, высота снежного покрова не превысила пары сантиметров и он быстро растаял. Тем не менее в связи с ухудшающимися погодными условиями и понижением температуры, власти столицы региона Анадыря приняли решение возобновить теплоснабжение.

Неожиданные погодные сюрпризы в этом году происходили и на юге России, например, за неделю до начала лета Лайф публиковал видеозапись из Кубани, где шёл снегопад.

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