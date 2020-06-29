Опубликовано "лучшее" фото НЛО за последние 40 лет

В польской деревне Ястрово местному жителю удалось сфотографировать странный летающий объект, который, по мнению уфологов, является лучшим изображением с НЛО, снятым за последние 40 лет. Об этом сообщает Mirror.

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По словам очевидца, он ехал на велосипеде и услышал странный звук. Подняв голову, он увидел над деревьями пирамидообразный объект и успел сделать пять снимков, прежде чем тот улетел. После этого он отправил снимки польскому уфологу и журналисту Роберту Бернатовичу, который в свою очередь поделился ими ещё с несколькими специалистами.

— Фотографии не были отредактированы, и НЛО является подлинным объектом, парящим на высоте около 200 футов (около 60 метров. — Прим. Лайфа) над землёй, — говорится в заключении одного из них.

По его словам, он был поражён качеством изображений и назвал их лучшими, что ему приходилось видеть за последние 40 лет. Эксперт также заявил, что наложил все изображения друг на друга и выяснил, что объект на каждом снимке находится на новом месте и перемещался на расстояние около 50 метров.