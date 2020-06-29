Китайские журналисты рассказали о "смертоносных машинах" на Параде Победы в Москве

Китайские журналисты удивились раритетной технике времён Второй мировой войны на Параде Победы на Красной площади в Москве и рассказали о представленных на мероприятии новых версиях "смертоносных машин" — танках Т-90М, системах залпового огня ТОС-2 и модернизированных танках Т-80БВМ.

— Основной боевой танк [Т-90М], который называют "смертоносной машиной", — главный герой Парада Победы за последние годы, — написала китайская газета "Хуаньцю шибао".



Автор материала отмечает, что этот танк имеет высокие показатели боевой эффективности и соответствует эксплуатационным требованиям, которые предъявляются Российской армией на период замены боевого вооружения. Журналист назвал смертоносными машинами также модернизированный танк Т-80БВМ и новичка Парада Победы 2020 года — реактивную систему залпового огня ТОС-2, ранее известную как "Тосочка".

В газете также отметили, что на мероприятии обрела вторую жизнь раритетная техника времён Второй мировой войны, а именно танки Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100, известные как убийцы немецких танков.