Родителям детей-инвалидов могут разрешить получать пособия, несмотря на оплачиваемую работу

Родителям детей-инвалидов в России, которые имеют оплачиваемую работу, могут оставить государственные пособия. С таким предложением в правительство, Госдуму, Совет Федерации и Пенсионный фонд обратилась председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщает RT .

Отмечается, что сейчас по закону родители детей-инвалидов могут получать пособия лишь в том случае, если не имеют работы, которая была бы оплачиваема, вне зависимости от уровня заработка. Волынец обратила внимание, что множество таких родителей не имеют возможности полноценно трудоустраиваться, однако могут что-то зарабатывать, будучи самозанятыми.