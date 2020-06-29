Родителям детей-инвалидов могут разрешить получать пособия, несмотря на оплачиваемую работу

Родителям детей-инвалидов в России, которые имеют оплачиваемую работу, могут оставить государственные пособия. С таким предложением в правительство, Госдуму, Совет Федерации и Пенсионный фонд обратилась председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщает RT.
Отмечается, что сейчас по закону родители детей-инвалидов могут получать пособия лишь в том случае, если не имеют работы, которая была бы оплачиваема, вне зависимости от уровня заработка. Волынец обратила внимание, что множество таких родителей не имеют возможности полноценно трудоустраиваться, однако могут что-то зарабатывать, будучи самозанятыми.
— Просим вас позволить родителям детей-инвалидов, получающим пособие по уходу за ребёнком-инвалидом, иметь источники дохода, не превышающие один МРОТ (минимальный размер оплаты труда. — Прим. Лайфа), при сохранении пособия, — отметила Волынец.
Подобная мера может улучшить качество жизни таких семей и их психоэмоциональное состояние, считает Волынец.