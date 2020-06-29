Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Родителям детей-инвалидов могут разрешить получать пособия, несмотря на оплачиваемую работу

Подобная мера может улучшить качество жизни таких семей и их психоэмоциональное состояние.

136

Родителям детей-инвалидов в России, которые имеют оплачиваемую работу, могут оставить государственные пособия. С таким предложением в правительство, Госдуму, Совет Федерации и Пенсионный фонд обратилась председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщает RT.

Отмечается, что сейчас по закону родители детей-инвалидов могут получать пособия лишь в том случае, если не имеют работы, которая была бы оплачиваема, вне зависимости от уровня заработка. Волынец обратила внимание, что множество таких родителей не имеют возможности полноценно трудоустраиваться, однако могут что-то зарабатывать, будучи самозанятыми.

Просим вас позволить родителям детей-инвалидов, получающим пособие по уходу за ребёнком-инвалидом, иметь источники дохода, не превышающие один МРОТ (минимальный размер оплаты труда. — Прим. Лайфа), при сохранении пособия, — отметила Волынец.

Подобная мера может улучшить качество жизни таких семей и их психоэмоциональное состояние, считает Волынец.

Выбор редакции

Loading...