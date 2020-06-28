Новый поворот! Что разглядели читатели западных СМИ на Параде Победы в России

Прошедший Парад Победы был, конечно, далеко не внутрироссийским событием — его освещало множество иностранных СМИ: от американских до южноафриканских. И западные коллеги не обманули ожиданий: в большинстве их статей про парад была даже не ложка, а кастрюля дёгтя. "Путин проводит парад, несмотря на эпидемию коронавируса", "Путин проводит парад без масок", "Путин проводит парад перед голосованием" — эти мысли выносятся в заголовок, становятся стержневыми в статьях и позволяют рассказывать о параде с негативной стороны, не нарушая имеющихся методичек.

Однако у читателей и зрителей западных СМИ почему-то оказалась другая точка зрения. Под теми статьями и видеосюжетами, где разрешены комментарии (а в большинстве они запрещены, чтобы не показывать "глас народа"), можно увидеть очень много хвалебных отзывов.

Да, часть из них пишет фразы из серии "было круто", восторгается элементами картинки: стройными девушками, блестящим оружием, красивыми композициями. "Я смотрел это видео дважды. Один раз с комментариями BBC, другой раз — без. И второй раз впечатление было гораздо лучше — без нытья "говорящих голов" из BBC", — пишет один из зрителей. Однако значительное число читателей смотрит на парад через призму реальности в их собственной стране. И в их постах царят зависть, бессилие и жутчайшая ностальгия. "Россия — более демократичная и свободная, чем наша страна, заражённая левыми идеями", — комментирует статью о параде один из читателей правого американского издания Breitbart.

Западную публику можно понять. Они восторгаются тем, чего им не хватает. Нет, не только демонстрации военной мощи и новейших систем вооружений (чего, кстати, тоже нет). Парад — это не про оружие и не про милитаризм. Это наглядная демонстрация, в какой-то степени даже материализация национального величия, гордости за свою страну. А этого на Западе, как ни странно, нет. "Хорошо, что есть страна, где ещё можно быть патриотом", — пишет читатель из британского Брайтона. "Как всё отличается от Испании, где в ряде регионов нельзя даже вывесить испанский флаг", — жалуется читатель из испанского Виго. "Классный парад. Позволяет помечтать о жизни в стране, где ты не обязан постоянно оправдываться за своё существование и тебя не заставляют каяться за деяния твоих предков иммигранты, которым эти предки вообще ничего не сделали", — вторит ему другой читатель из Мельбурна, чётко указывая на причины того, почему этой наглядной мощи нет, — её вытравливают у своего населения западные элиты.

Вытравливают, вытравливают, но вытравить не могут. Западные либералы могут сколько угодно говорить о том, что маскулинность в мировой политике ушла в прошлое, могут сколько угодно убивать её в людях через внедрение деструктивных идей (тот же феминизм), массовое искусство. Могут подменять содержание слова "парад", которое теперь ассоциируется у многих не с мощью, а с толпой людей непонятного пола, одетых по высшим стандартам современной элитарной моды (то есть в разноцветное рваньё, воплощение наркоманских фантазий горе-дизайнеров) и шагающих по улицам в толпах "гей-парадов". Однако здоровая часть населения воспринимает эту подмену со скепсисом и на комментарии из серии "парады остались в XX веке" отвечает фразами: "Если, конечно, "парад" проводит не движение Black Lives Matter или не фрики в розовых шапочках (имеется в виду феминистское движение Me too. — Прим. ред.)".

И этот скепсис объясняется не только осознанием двойных стандартов либеральной элиты. У населения сейчас, в эпоху перемен, присутствует огромный запрос на мощь, на сильную власть. Они не видят этой мощи у своих лидеров: европейских (не только пресмыкающихся перед Вашингтоном, но и неспособных поставить на место обнаглевшую от безнаказанности часть мигрантов), американских (неспособных пресечь вандализм в ходе нынешних протестов и поощряющих чёрных расистов из движения Black Lives Matter). Они с восторгом реагируют на российский парад, потому что ностальгируют и хотят такого же у себя дома. И когда один из критиков пишет о том, что "Трамп хотел бы провести свой парад по Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, такой же, как в Москве и в Пхеньяне", другой читатель ему предлагает и дальше проводить "гей-парады", а третий отмечает, что с радостью принял бы аналог московского парада вместо "парада идиотов, которые уничтожают памятники". "Наконец-то мирный марш демократов по улицам! Вот бы и нам так", — говорит о российском параде американский читатель. "Не пишут граффити на статуях, не сносят памятники… а генералы не встают на колени из "чувства солидарности", — продолжает мысль другой.