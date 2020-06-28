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Новый поворот! Что разглядели читатели западных СМИ на Параде Победы в России

Доцент Финансового Университета Геворг Мирзаян – о реакции западной публики на статьи и репортажи о Параде Победы, опубликованные в иностранных СМИ

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Фото © ТАСС / ЕРА / ILIYA PITALEV / HOST PHOTO AGENCY / POOL

Прошедший Парад Победы был, конечно, далеко не внутрироссийским событием — его освещало множество иностранных СМИ: от американских до южноафриканских. И западные коллеги не обманули ожиданий: в большинстве их статей про парад была даже не ложка, а кастрюля дёгтя. "Путин проводит парад, несмотря на эпидемию коронавируса", "Путин проводит парад без масок", "Путин проводит парад перед голосованием" — эти мысли выносятся в заголовок, становятся стержневыми в статьях и позволяют рассказывать о параде с негативной стороны, не нарушая имеющихся методичек.

Однако у читателей и зрителей западных СМИ почему-то оказалась другая точка зрения. Под теми статьями и видеосюжетами, где разрешены комментарии (а в большинстве они запрещены, чтобы не показывать "глас народа"), можно увидеть очень много хвалебных отзывов.

Да, часть из них пишет фразы из серии "было круто", восторгается элементами картинки: стройными девушками, блестящим оружием, красивыми композициями. "Я смотрел это видео дважды. Один раз с комментариями BBC, другой раз — без. И второй раз впечатление было гораздо лучше — без нытья "говорящих голов" из BBC",пишет один из зрителей. Однако значительное число читателей смотрит на парад через призму реальности в их собственной стране. И в их постах царят зависть, бессилие и жутчайшая ностальгия. "Россия — более демократичная и свободная, чем наша страна, заражённая левыми идеями",комментирует статью о параде один из читателей правого американского издания Breitbart.

Западную публику можно понять. Они восторгаются тем, чего им не хватает. Нет, не только демонстрации военной мощи и новейших систем вооружений (чего, кстати, тоже нет). Парад — это не про оружие и не про милитаризм. Это наглядная демонстрация, в какой-то степени даже материализация национального величия, гордости за свою страну. А этого на Западе, как ни странно, нет. "Хорошо, что есть страна, где ещё можно быть патриотом", — пишет читатель из британского Брайтона. "Как всё отличается от Испании, где в ряде регионов нельзя даже вывесить испанский флаг", — жалуется читатель из испанского Виго. "Классный парад. Позволяет помечтать о жизни в стране, где ты не обязан постоянно оправдываться за своё существование и тебя не заставляют каяться за деяния твоих предков иммигранты, которым эти предки вообще ничего не сделали",вторит ему другой читатель из Мельбурна, чётко указывая на причины того, почему этой наглядной мощи нет, — её вытравливают у своего населения западные элиты.

Вытравливают, вытравливают, но вытравить не могут. Западные либералы могут сколько угодно говорить о том, что маскулинность в мировой политике ушла в прошлое, могут сколько угодно убивать её в людях через внедрение деструктивных идей (тот же феминизм), массовое искусство. Могут подменять содержание слова "парад", которое теперь ассоциируется у многих не с мощью, а с толпой людей непонятного пола, одетых по высшим стандартам современной элитарной моды (то есть в разноцветное рваньё, воплощение наркоманских фантазий горе-дизайнеров) и шагающих по улицам в толпах "гей-парадов". Однако здоровая часть населения воспринимает эту подмену со скепсисом и на комментарии из серии "парады остались в XX веке" отвечает фразами: "Если, конечно, "парад" проводит не движение Black Lives Matter или не фрики в розовых шапочках (имеется в виду феминистское движение Me too. — Прим. ред.)".

И этот скепсис объясняется не только осознанием двойных стандартов либеральной элиты. У населения сейчас, в эпоху перемен, присутствует огромный запрос на мощь, на сильную власть. Они не видят этой мощи у своих лидеров: европейских (не только пресмыкающихся перед Вашингтоном, но и неспособных поставить на место обнаглевшую от безнаказанности часть мигрантов), американских (неспособных пресечь вандализм в ходе нынешних протестов и поощряющих чёрных расистов из движения Black Lives Matter). Они с восторгом реагируют на российский парад, потому что ностальгируют и хотят такого же у себя дома. И когда один из критиков пишет о том, что "Трамп хотел бы провести свой парад по Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, такой же, как в Москве и в Пхеньяне", другой читатель ему предлагает и дальше проводить "гей-парады", а третий отмечает, что с радостью принял бы аналог московского парада вместо "парада идиотов, которые уничтожают памятники". "Наконец-то мирный марш демократов по улицам! Вот бы и нам так",говорит о российском параде американский читатель. "Не пишут граффити на статуях, не сносят памятники… а генералы не встают на колени из "чувства солидарности",продолжает мысль другой.

Неудивительно, что с таким отношением к своей истории, к закону и государству, а также к понятию мощи "во многих европейских странах Путина считают лучшим президентом в мире", пишет один из комментаторов. Считают и просят собственных лидеров брать пример с Москвы, а не наказывать её за то, что у них не хватает силы и мужества следовать российскому примеру в этих вопросах. "Русские помогли Америке победить нацистов. А теперь мы относимся к русским как к нацистам",резюмирует один из читателей.

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