Производитель сланцевой нефти из США объявил о банкротстве

Компания Chesapeake Energy — один из первых в США добытчиков сланцевой нефти и газа — объявила о своём банкротстве. Об этом сообщается на сайте организации.

— Компания добровольно подала заявку на защиту в рамках 11-й главы закона о банкротстве в суд Южного округа Техаса для комплексной реструктуризации баланса, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент задолженность компании приближается к отметке в семь миллиардов долларов. Руководству удалось договориться с частью акционеров и кредиторов о выделении ссуды размером 925 миллионов долларов.

Ещё 600 миллионов будет выделено под эмиссию долговых обязательств. При этом убытки Chesapeake Energy по итогам первого квартала 2020 года составили более 8,3 миллиарда долларов, а объём ликвидности рухнул до 82 миллионов долларов.