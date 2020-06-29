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СМИ сообщили о гибели 12 человек из-за проливных дождей на юго-западе Китая

Из-за стихии более семи тысяч человек были вынуждены покинуть дома.

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Фото © Zuma / ТАСС

В китайской провинции Сычуань 12 человек погибли и ещё 10 числятся пропавшими без вести после сильных ливней, которые обрушились на регион. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Отмечается, что проливные дожди уже повлияли на жизнь почти в 30 населённых пунктах, во многих из них были размыты автомобильные дороги, повреждены дома и урожай. По официальным данным, из-за стихии было эвакуировано 7,7 тысячи человек.

Спасатели на местах ищут пострадавших и погибших. Согласно информации правительства, в зоне повышенного риска находится более 9,8 тысячи жителей региона.

Ранее Лайф сообщал, что в Китае нашли тела семерых школьников, которые пытались спасти упавшего в реку друга.

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