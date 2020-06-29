Сёстры Хачатурян завершили ознакомление с материалами дела об убийстве отца

Адвокат младшей из сестёр Хачатурян, Ярослав Пакулин, сообщил, что все девушки, их правозащитники, а также потерпевшая сторона ознакомились с материалами уголовного дела об убийстве их отца, Михаила Хачатуряна. Об этом он рассказал ТАСС.

По словам Пакулина, следственные органы в ближайшее время должны передать дело в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Адвокат также отметил, что Следственный комитет не изменил позиции, что две старшие сестры виновны в умышленном убийстве отца, а младшая должна быть направлена на принудительное лечение.

Однако защита сестёр Хачатурян утверждает, что дополнительное расследование подтвердило то, что они защищали свои жизни от посягательства со стороны отца.

Напомним, три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Они уверяли, что мужчина над ними издевался, проявлял жестокость, совершал сексуальное насилие. По рассказам сестёр, отец держал их как личных рабынь и подзывал колокольчиком.