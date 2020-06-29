СМИ сообщили о гибели военных США из-за "сговора" России и талибов в Афганистане

Американская газета The Washington Post опубликовала материал, в котором содержатся новые подробности предписываемого России "сговора" с представителями движения "Талибан"*. Как сообщили изданию анонимные источники, он стал причиной гибели нескольких военнослужащих США в Афганистане.

— Несколько человек, знакомых с этим вопросом, сказали, что неясно, сколько именно американцев или военнослужащих из других стран коалиции могли быть убиты или подвергнуты нападению, — говорится в статье.

По данным журналистов, американские спецслужбы получили данную информацию в течение последних нескольких месяцев во время допросов взятых в плен боевиков. Более того, якобы эти данные были переданы в Вашингтон и обсуждались в Белом доме наряду с возможными санкциями.

При этом на просьбу прокомментировать ситуацию руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности США при Белом доме (СНБ) Джон Эллиот заявил, что пока специалисты лишь ведут оценку достоверности обвинений.

Стоит отметить, что буквально накануне пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани прокомментировала близкую по содержанию статью газеты The New York Times о том, что Россия якобы предлагала за вознаграждение "охотиться" на американских военных. По её словам, в материале содержатся "неточности" — в частности, ни вице-президент Майк Пенс, ни глава государства Дональд Трамп не были информированы о подобном.

Последний и вовсе заявил, что статья — это обычная "заказуха", и указал на отсутствие у журналистов хоть какого-либо источника. Более того, даже сами представители движения "Талибан" опровергли информацию о том, что получали деньги от "российской разведки" для финансирования своих нападений.