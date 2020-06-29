В ООН рассказали о возможностях внутреннего туризма в России на фоне коронавируса

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации (ЮНВТО), которая входит в систему ООН, Зураб Пололикашвили заявил, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции и закрытием границ между странами у России есть уникальная возможность развивать внутренние туристические направления. Об этом сообщают "Известия".

— У неё (России. — Прим. ред.) есть много как природных, так и инфраструктурных ресурсов, которые можно разрабатывать. Поскольку сейчас прекращены связи с другими странами, вектор развития будет перенаправлен внутрь страны. Следующие месяцы будут очень интересные и благоприятные для местного туризма, — отметил глава международной организации.

Пололикашвили также рассказал, что из-за CoViD-19 международный туризм уже потерял более триллиона долларов. Он рассчитывает на то, что глобальные туристические потоки начнут восстанавливаться с середины осени.

Кроме того, генеральный секретарь ЮНВТО подчеркнул, что в ближайшем будущем произойдут изменения в менталитете туристов: теперь большинство отдыхающих будут обращать внимание на санитарно-эпидемиологическую готовность той или иной страны, наличие медицинской инфраструктуры. А люди старшего возраста, по мнению Пололикашвили, станут реже ездить за границу из-за опасений за своё здоровье.