У жителей России началась сокращённая рабочая неделя

В связи с проведением 1 июля общероссийского голосования по поправкам в конституцию жителей страны ожидает сокращённая рабочая неделя.

День волеизъявления граждан России объявлен нерабочим днём, а те, кто будет работать, получат оплату в двойном размере.

В Роструде сообщили, что за работу в первый день июля можно попросить выходной, в этом случае работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплачиваться не будет. Не работающие в день голосования в зарплате за июль ничего не потеряют.

При этом, как утверждают в ведомстве, 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, отпуск на этот день не продлевается.