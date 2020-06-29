У жителей России началась сокращённая рабочая неделя

В связи с проведением 1 июля общероссийского голосования по поправкам в конституцию жителей страны ожидает сокращённая рабочая неделя.
День волеизъявления граждан России объявлен нерабочим днём, а те, кто будет работать, получат оплату в двойном размере.
В Роструде сообщили, что за работу в первый день июля можно попросить выходной, в этом случае работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплачиваться не будет. Не работающие в день голосования в зарплате за июль ничего не потеряют.
При этом, как утверждают в ведомстве, 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, отпуск на этот день не продлевается.
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ должно было состояться 22 апреля, однако было перенесено из-за пандемии. Позже президент России Владимир Путин назначил проведение голосования на 1 июля. Чтобы обезопасить граждан, было принято решение о том, что жители страны смогут сделать свой выбор в течение всей недели — с 25 июня по 1 июля.