Эксперты назвали регионы России с самым доступным жильём

Специалисты утверждают, что наиболее доступные по цене квартиры для россиян находятся в регионах Крайнего Севера, а вот труднее всего купить недвижимость на Северном Кавказе и на юге России. Об этом говорят данные исследования экспертов РИА "Новости".

Как сообщается, эксперты проанализировали минимальное количество лет, которое потребуется российской семье с одним ребёнком и со среднестатистической зарплатой, чтобы без взятия кредита накопить на собственную квартиру площадью 60 квадратных метров в своём регионе.

Выяснилось, что в среднем по стране для покупки типовой квартиры в первом квартале 2020 года нужно собирать деньги 4,6 года. Лидерами в рейтинге по доступности жилья оказались Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ненецкий автономный округ, где семьям, у которых один ребёнок, понадобится менее трёх лет для того, чтобы насобирать нужную сумму для приобретения двухкомнатной квартиры.

Далее в списке расположились Тюменская и Мурманская области, а также Камчатский край. Там придётся копить более трёх лет, однако при условии, что расходы семьи не превышают минимального прожиточного минимума.

Чуть более чем за 4,5 года можно накопить деньги на квартиру в Челябинской области, Республике Коми, Кемеровской области, Томской области, Иркутской области, а также в Красноярском крае.