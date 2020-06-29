В США создают духи с ароматом космоса

На платформе Kickstarter был объявлен сбор средств на запуск производства духов с запахом космоса. Как уверяет автор проекта, слово "космос" в их названии — это не метафора, букет аромата был составлен со слов астронавтов, которые побывали на околоземной орбите. Об этом сообщает CNN.

— Астронавты описывают запах как смесь пороха, обжаренного стейка, малины и рома, — рассказал руководитель проекта Мет Ричмонд.

По его словам, в 2008 году NASA наняло химика Стива Пирса для создания химического синтеза запаха космоса, который планировалось использовать в тренировках будущих астронавтов. Спустя четыре года ему удалось разработать нужную формулу, однако идея "потерялась в бюрократии" и так и осталась пылиться на полках.

Сейчас Ричмонд решил вдохнуть новую жизнь в разработку, хотя теперь она будет служить не для тренировок, а для привлечения молодёжи к изучению естественных наук. Ему удалось собрать уже более 30 тысяч долларов, однако первые экземпляры дойдут до получателей, когда он сможет оплатить производство минимальной партии. Он отмечает, что в будущем планирует выпустить также духи с запахом Луны.